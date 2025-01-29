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Siirt kayyumunun ilk icraatı: Makamda fotoğraf çektirdi, 'isimliği' dikkat çekti

Siirt Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Sofya Alağaş'ın yerine kayyum olarak atanan Kemal Kızılkaya ilk icraatı makam odasına AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini koymak oldu. Kayyumun masasındaki 'isimlik' ise dikkat çekti.

Siyaset
  • 29.01.2025 10:46
  • Giriş: 29.01.2025 10:46
  • Güncelleme: 29.01.2025 10:56
Kaynak: Haber Merkezi
Siirt kayyumunun ilk icraatı: Makamda fotoğraf çektirdi, 'isimliği' dikkat çekti

İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı.

Siirt Belediyesi'ne Sofya Alağaş yerine kayyum olarak atanan Kemal Kızılkaya ilk iş olarak makam odasına AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını koydu.

Kayyum Kemal Kızılkaya'nın makam koltuğunda verdiği pozda 'isimliği' dikkat çekti.

Akkoyun'un fotoğrafı ve özgeçmişi Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine eklendi.

Siirt Belediyesine kayyum atandı
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