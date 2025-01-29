Siirt kayyumunun ilk icraatı: Makamda fotoğraf çektirdi, 'isimliği' dikkat çekti

İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı.

Siirt Belediyesi'ne Sofya Alağaş yerine kayyum olarak atanan Kemal Kızılkaya ilk iş olarak makam odasına AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını koydu.

Kayyum Kemal Kızılkaya'nın makam koltuğunda verdiği pozda 'isimliği' dikkat çekti.

Akkoyun'un fotoğrafı ve özgeçmişi Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine eklendi.