Siirt - Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

SİİRT’te otomobil ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra yola savrulan motosiklet sürücü yaralandı.

Kaza, 14.00 sıralarında, Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi’nde meydana geldi. Abdülkerim G. yönetimindeki 56 AAH 579 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 EDE 248 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)