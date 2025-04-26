Siirt - Seyir otomobil alev alev yandı

SİİRT’te seyir halindeyken alev alan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Siirt-Kurtalan karayolu Yağmurtepe köyü yakınında meydana geldi. Kurtalan istikametine seyir halinde olan Cabir Polat yönetimindeki 66 ABY 712 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden Polat, aracı yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)