Siirt - Taşan dereye düşen inek kepçe yardımıyla kurtarıldı

SİİRT’in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde etkili olan yağış sonrası taşan derede mahsur kalan bir inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Veysel Karani beldesinde meydana geldi. Belde girişinde bulunan ve yağış sonrası taşan dereye düşen ineği fark eden belde sakinleri, kendi imkanları ile ineğe halat bağlayarak kepçe yardımıyla kurtardı. İnek, sahibine teslim edildi. Kurtarma anları ise, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)