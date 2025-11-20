Siirt'te 1 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförüne ev hapsi; kaza kamerada

SİİRT'te belediye otobüsü ile motosikletin çarpıştığı, Dursun Tosun'un öldüğü, kardeşi Halis Tosun'un ağır yaralandığı kazada gözaltına alınan şoföre ev hapsi cezası verildi. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaza, dün sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda meydana geldi. Ceylan K. yönetimindeki Siirt Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 56 DA 906 plakalı otobüs ile Dursun Tosun yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmayla yola savrulan kardeşler Dursun Tosun ile Halis Tosun, ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dursun Tosun, kurtarılamadı. Halil Tosun’un tedavisi sürerken, otobüs şoförü gözaltına alındı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; motosiklet ile belediye otobüsünün çarptığı ardından motosiklet sürücü ile kardeşinin yere savrulduğu görüldü. Öte yandan gözaltına alınan Ceylan K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezasına çarptırıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)