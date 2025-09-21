Siirt'te ava giden kişi dağlık alanda ölü bulundu
Siirt'te avlanmaya gittikten sonra haber alınamayan 65 yaşındaki kişi, dağlık alanda ölü bulundu.
Kaynak: AA
Siirt'te merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde yaşayan ve ava gitmek için evden ayrılan Burhan G'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bölgede yapılan aramada, belde yakınlarındaki dağlık alanda Burhan G'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Burhan G'nin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.