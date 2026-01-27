Giriş / Abone Ol
Siirt'te baba ile 4 çocuğu, sobadan sızan gazdan etkilendi

Ajans Haberleri
  • 27.01.2026 10:42
Kaynak: DHA
Akif ÖZALP/PERVARİ (Siirt), (DHA)-SİİRT'in Pervari ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba ile 4 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Karasungur köyünde meydana geldi. Reşit T. ile 4 çocuğu, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek rahatsızlandı. Durumun fark edilmesi ile baba ve çocukları, haber verdikleri yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan baba ve çocuklarının durumunun iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. (DHA)

