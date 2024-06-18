Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Siirt'te baraj suyunun yükselmesiyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Siirt Kezer Çayı'nda adacıkta piknik yapan 3 kişilik aile, baraj kapakların açılmasıyla mahsur kaldıkları alandan kurtarıldı.

Güncel
  • 18.06.2024 22:03
  • Giriş: 18.06.2024 22:03
  • Güncelleme: 18.06.2024 22:04
Kaynak: İHA
Siirt'te baraj suyunun yükselmesiyle mahsur kalan aile kurtarıldı
FOTOĞRAF: İHA

Siirt Kezer Çayı'nda adacıkta piknik yapan 3 kişilik aile, baraj kapakların açılmasıyla mahsur kaldıkları alandan kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Kezer Çayı'na piknik yapmak amacıyla giden 3 kişilik aile, baraj suyunun aniden yükselmesiyle suda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Teyakkuzda bulunan ekiplerin çalışması sonucunda aile kurtarılarak güvenli alana nakledildi. Yetkililer, çay kenarında bulunan vatandaşlara suya girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

BirGün'e Abone Ol