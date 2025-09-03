Siirt'te çarpışan otomobillerden biri takla attı: 2 yaralı

SİİRT’in Kurtalan ilçesinde çarpışan otomobillerden biri takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 10 A 280 ve 06 AL 6071 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 06 AL 6071 plakalı otomobil takla atarken, diğer araç ise orta refüje çarptı. Kazada araçlardaki iki kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

