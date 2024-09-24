Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 24.09.2024 11:31
  • Giriş: 24.09.2024 11:31
  • Güncelleme: 24.09.2024 11:32
Kaynak: AA
Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Siirt'te çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Yusuf Y. silahla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

Polis ekipleri, olaya ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

BirGün'e Abone Ol