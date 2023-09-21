Siirt'te çıkan yangında 20 dönüm fıstık ve üzüm bağı zarar gördü
Siirt’te fıstık ve üzüm bağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü.
Kaynak: DHA
Baykan İlçesine bağlı Atabağı beldesindeki fıstık ve üzüm bağında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 2 saatte söndürülen yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.