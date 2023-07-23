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Siirt'te dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 23.07.2023 12:24
  • Giriş: 23.07.2023 12:24
  • Güncelleme: 23.07.2023 12:24
Kaynak: AA
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Siirt'te dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Cemal Epcerev'in (36) kullandığı 56 AT 755 plakalı otomobil, Çetinkol köyünün eski değirmen mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araca ulaşan ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Epcerev'in cesedi Eruh Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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