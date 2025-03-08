Siirt'te devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde yol kenarına devrilen beton mikserinin sürücüsü Cemil Kayhan (41), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Yeşilkonak köyü mevkisinde meydana geldi. Cemil Kayhan yönetimindeki 56 DA 724 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araca sıkışan Kayhan'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Kayhan'ın cenazesi, otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)