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Siirt'te devrilen tırın sürücüsü öldü, kardeşi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 24.05.2024 12:21
  • Giriş: 24.05.2024 12:21
  • Güncelleme: 24.05.2024 12:21
Kaynak: AA
Siirt'te devrilen tırın sürücüsü öldü, kardeşi yaralandı

Siirt'te şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı.

Yalıtım malzemesi taşıyan, Gökhan İşler (31) idaresindeki 16 AIL 244 plakalı tır, merkez Akyamaç köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, kardeşi Abdullah İşler (27) yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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