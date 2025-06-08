Siirt'te düğün salonundaki silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı: 1 ölü, 3 yaralı
Siirt’in Kurtalan ilçesinde düğün sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 20 yaşındaki Adnan Pekgöz'ün hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan 19 yaşındaki zanlı A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA-DHA
Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir düğün sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 20 yaşındaki Adnan Pekgöz yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.
Olayın ardından kaçan 19 yaşındaki şüpheli A.A, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğün salonunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kurtalan ilçesinde dün, bir düğün salonuna girerek silahla bir kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan A.A. isimli şahıs, yakalandı.
Saldırgan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.