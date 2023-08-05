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Siirt'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

Ajans Haberleri
  • 05.08.2023 16:50
  • Giriş: 05.08.2023 16:50
  • Güncelleme: 05.08.2023 16:51
Kaynak: AA
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Siirt'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

Siirt'in Eruh ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçede bir ekmek fırında çalıştığı öğrenilen B.A. (16) Fatih Mahallesi'nde dün, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla ekmek dağıtımından dönerken evinin önünde oynayan 2 yaşındaki Berçem D'ye çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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