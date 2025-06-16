Siirt'te elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, evlerinde elektik akımına kapılan Behice ve eşi Hüseyin K. yaşamını yitirdi.

Beykent köyünde yaşayan Hüseyin K. (80) ve eşi Behice K'den (77) haber alamayan komşuları evlerine gitti.

Çifti yerde hareketsiz gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çiftin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cansız bedenleri, Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.