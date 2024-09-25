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Siirt'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü öldü

Ajans Haberleri
  • 25.09.2024 11:52
  • Giriş: 25.09.2024 11:52
  • Güncelleme: 25.09.2024 11:53
Kaynak: AA
Siirt'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü öldü

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

C.K'nin (25) kullandığı motosiklet, Siirt-Kurtalan kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve araçta bulunan S.K. (17) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü C.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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