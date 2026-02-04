Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Siirt'te havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.02.2026 13:51
  • Giriş: 04.02.2026 13:51
  • Güncelleme: 04.02.2026 13:51
Kaynak: AA
Siirt'te havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kentte bir restoranda çalışan Kübra K, temizlik yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düştü.

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Kübra K, düştüğü yerden çıkarıldı.

Yaralı kadın, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol