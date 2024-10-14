Siirt'te hayvan otlatırken kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı
Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.
Kaynak: AA
Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.
Kasımlı köyü kırsalında hayvanlarını otlatan 65 yaşındaki Abid A, kayalıklara çıkan keçilerinin peşinden gitti.
Keçileri bulunduğu kayalıktan almak isterken mahsur kalan çoban, yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 3 saatlik çalışma sonucu çobanı mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.