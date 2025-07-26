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Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.07.2025 22:18
  • Giriş: 26.07.2025 22:18
  • Güncelleme: 26.07.2025 22:18
Kaynak: AA
Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Siirt-Kurtalan kara yolu Sanayi Kavşağı mevkisinde M.U'nun kullandığı 56 ABH 205 plakalı otomobil ile F.B. yönetimindeki 42 UY 226 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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