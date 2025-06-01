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Siirt'te iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Siirt'in Veyselkarani Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 48 yaşındaki R.Y, 8. kattan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 01.06.2025 13:40
  • Giriş: 01.06.2025 13:40
  • Güncelleme: 01.06.2025 13:42
Kaynak: AA
Siirt'te iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA

Siirt'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Veyselkarani Mahallesi'ndeki inşaatın 8. katında çalışan 48 yaşındaki R.Y, dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

R.Y'nin cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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