Siirt'te iş yerinde çıkan yangın, söndürüldü

SİİRT’te bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde bulunan hamburgercinin mutfak bölümünde, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyerinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)