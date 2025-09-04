Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Siirt'te kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2025 20:25
  • Giriş: 04.09.2025 20:25
  • Güncelleme: 04.09.2025 20:25
Kaynak: AA
Siirt'te kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Halil D. yönetimindeki 07 AJZ 340 plakalı kamyonet, Siirt-Gökçebağ kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 56 AAU 424 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol