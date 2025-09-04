Siirt'te kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
SİİRT (AA) - Siirt'te kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Halil D. yönetimindeki 07 AJZ 340 plakalı kamyonet, Siirt-Gökçebağ kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 56 AAU 424 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.