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Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde karda mahsur kalan araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.

Ajans Haberleri
  • 13.01.2024 23:03
  • Giriş: 13.01.2024 23:03
  • Güncelleme: 13.01.2024 23:03
Kaynak: AA
Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle 3 kişinin içinde bulunduğu araç, Eruh-Şırnak kara yolu Meşindağı (Birini) mevkisinde​​​​​​​ mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Siirt Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

Yolu kardan temizleyen ekipler, mahsur kalan aracı güvenli bölgeye ulaştırdı.

Karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bölgede, Siirt-Şırnak yolunu kullanacak sürücülerin araçlarına zincir, takoz, çekme halatı ve kar lastiği bulundurmaları uyarısı yapıldı.

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