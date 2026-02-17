Siirt'te menfeze giren 11 yaşındaki Furkan boğuldu

SİİRT'in Baykan ilçesinde oyun oynarken girdiği menfezde sıkışan Furkan Kurtay (11), boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Furkan Kurtay, dere kenarında oyun oynadığı sırada kaçan topunu çıkarmak için menfezin içine girdi. Bir süre sonra çocuğa ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya haber verdi. Menfeze sıkıştığı belirlenen ve yaralı olarak çıkartılan küçük çocuk, ambulansla Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Furkan Kurtay, kurtarılamadı. Kurtay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kurtay'ın cenazesinin, Gündoğdu köyündeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

