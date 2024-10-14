Siirt'te milli parkta heyelan: Dalgalar, bir aracı baraj gölüne sürükledi

Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda meydana gelen heyelan nedeniyle kopan parçaların baraj gölünde su seviyesini yükseltimesi sonucu bir hafif ticari araç suya sürüklendi.

Olay, 12 Ekim akşamı merkeze bağlı Zorkaya köyü yakınında meydana geldi. Ömer Akyüzlü ve 3 arkadaşı, balık avlamak amacıyla hafif ticari araçla bölgeye gitti.

Akyüzlü, aracını su kenarına park ettikten sonra balık tutmaya başladı. Bu sırada dağın yamacında heyelan oluştu. Toprak ve kaya parçaları baraj gölüne düşüp suyun seviyesini yükseltti.

Oluşan dalgalar kıyıya vururken; Ömer Akyüzlü ve arkadaşları, suya kapılmamak için kaçtı ancak park halindeki araç akıntıya kapıldı.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve DSİ 16'ncı Bölge Müdürü Cihan Aksoy, bölgede incelemede bulundu. Aracın çıkarılması için bölgede İHH İnsani Yardım Vakfı'nın dalgıç ekiplerinin çalışması devam ediyor.