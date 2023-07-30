Siirt'te minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüs ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
İlçenin Fatih Mahallesi mevkisinde S.B'nin (33) kullandığı 21 ACK 222 plakalı hafif ticari araç, A.S. (52) idaresindeki 33 AKB 46 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada, iki aracın sürücüleriyle R.B, A.Ş, E.B. ve G.B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.