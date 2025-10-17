Giriş / Abone Ol
Siirt'te minibüsten düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.10.2025 12:02
Kaynak: AA
SİİRT (AA) - Siirt'te minibüsten düşen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Siirt Üniversitesinde okuyan Ş.Ş, dün bindiği yolcu minibüsünün sürücüsüne Kezer Kampüsü'ndeki durakta inmek istediğini söyledi.

Durağa yaklaştığı esnada yavaşlayan minibüsün kapısı durmadan önce açıldı. Bu sırada minibüsten düşen kız öğrenci, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğrenci, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

