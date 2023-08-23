Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Siirt'in Pervari ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Doğanköy Karamık mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Siirt İtfaiyesi ile Siirt, Şırnak ve Batman Orman İşletme Müdürlükleri ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Vali Kemal Kızılkaya, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yangının "orman kahramanlarının" zamanında müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangının 7 hektarlık alanda etkili olduğunu aktaran Kızılkaya, "Yangına 10 iş makinesi ve arazöz, 120 personel müdahale etmiş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı.