Siirt'te otobüsle çarpışan motosikletteki 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te belediye otobüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

C.K'nin kullandığı 56 DA 906 plakalı belediye otobüsü, Siirt-Kurtalan kara yolu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı mevkisinde Dursun Tosun'un (18) kullandığı 56 AAD 464 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki ağabeyi Halis Tosun (23) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüs şoförü gözaltına alındı.

Bu arada bir ekmek fırınında çalışan kardeşlerin işe gittikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.