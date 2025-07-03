Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Siirt'te otomobil alev alev yandı

Ajans Haberleri
  • 03.07.2025 18:01
  • Giriş: 03.07.2025 18:01
  • Güncelleme: 03.07.2025 18:01
Kaynak: DHA
Siirt'te otomobil alev alev yandı

SİİRT-Kurtalan kara yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekip durdurdu. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. (DHA)

Haber ve Kamera:Akif ÖZALP/SİİRT(DHA)

BirGün'e Abone Ol