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Siirt'te otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.06.2025 18:15
  • Giriş: 10.06.2025 18:15
  • Güncelleme: 10.06.2025 18:15
Kaynak: DHA
Siirt'te otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)-SİİRT'te otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada Bünyamin Pektaş hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kurtalan-Baykan kara yolu Üçyolu mevkisinde meydana geldi. 33 AIV 898 plakalı otomobil ile 56 AAF 475 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otomobildeki Bünyamin Pektaş hayatını kaybetti, Oruç E., Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Oruç E.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.(DHA)

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