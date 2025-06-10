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Siirt'te otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.06.2025 15:02
  • Giriş: 10.06.2025 15:02
  • Güncelleme: 10.06.2025 15:02
Kaynak: AA
Siirt'te otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilfle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

O.E. yönetimindeki 33 AIV 898 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Başur mevkisinde F.V'nin kullandığı 56 AAF 475 plakalı kamyon ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü O.E. ile otomobildeki B.P, M.N, S.Ö. ve S.Y.E. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan B.P. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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