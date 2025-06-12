Siirt'te otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Siirt-Kurtalan kara yolunun Başur mevkisinde 10 Haziran'da F.V'nin kullandığı 56 AAF 475 plakalı kamyonla çarpışarak ağır yaralanan 33 AIV 898 plakalı otomobilin sürücüsü O.E. (20), Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, otomobilde yaralanan 3 kişi tedavileri sonrası taburcu edildi.

O.E'nin cenazesi, işlemlerin ardından ailesine verildi.

Aynı hastaneye kaldırılan otomobildeki Bünyamin Pektaş (19) kaza günü hayatını kaybetmişti.