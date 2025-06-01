Siirt'te park halindeki araç yandı
Kaynak: DHA
SİİRT’te motor kısmından alev alarak yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi'nde park halindeki M.T.’ye ait 06 ET 5618 plakalı hafif ticari araçta meydana geldi. Motor kısmından alev alan aracı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. (DHA)
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)