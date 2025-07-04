Siirt'te park halindeki cipe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
SİİRT (AA) - Siirt'te park halindeki cipe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.V.S'nin kullandığı 15 AAH 086 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği mevkisinde park halindeki 56 ABD 874 plakalı cipe çarparak takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.