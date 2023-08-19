Siirt'te, park halindeki otomobil yandı
Siirt'te, park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Karakol Mahallesi'nde, Ahmet Ruşen'e ait park halindeki 44 FY 236 plakalı otomobil, öğle saatlerinde motor bölümünden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yapılan ilk incelemede, yangının otomobilin yanına dökülen köz parçaları nedeniyle çıktığı belirlendi.