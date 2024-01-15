Siirt'te polise bıçaklı saldırı: Saldırgan gözaltına alındı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde polis R.A. bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan Refik Polat gözaltına alındı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde polisi bıçakla yaralayan saldırgan gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen "aile içi şiddet" yönündeki ihbar üzerine söz konusu adresin bulunduğu Yeni Mahalle'ye polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada gözaltına alınmaya çalışılan Refik Polat, polis memuru R.A'ya bıçakla saldırıda bulundu. Saldırıda R.A. boynundan yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Refik Polat, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.