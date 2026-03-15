Siirt'te sağanak etkili oldu, su taşkınları yaşandı: Valilikten açıklama

Siirt Valiliği, Kurtalan ilçesinde sel ve su taşkınlarına neden olan kuvvetli sağanağa ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar nedeniyle Kurtalan ilçe merkezinde, Yenimahalle ve Tekel Mahallesi ile Kurtalan-Batman çevre yolunda sel ve su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

Valilik koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından yaşanan olumsuzluklara hızlı bir şekilde müdahale edildiği, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, su baskınlarının kontrol altına alınması ve oluşan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ekiplerin sahada aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurtalan Kaymakamı Samet Serin olayın yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunarak, görevli personelden bilgi aldı. Kurtalan ilçesine destek amacıyla DSİ Şube Müdürlüğü tarafından ekskavatör, 3 pikap ve 7 personel, İl Özel İdaresi tarafından 2 loder, greyder, çekici treyler, pikap ve 8 personel, Siirt Belediyesi tarafından itfaiye aracı, 2 öncü araç, 2 vidanjör ve 22 personel, AFAD tarafından 2 müdahale aracı, 7 dalgıç pompa ve 7 personel, Karayolları 94. Şube Şefliği tarafından ise 3 pikap, loder, greyder ve 15 personel görevlendirilmiştir."

Açıklamada, toplam 21 araç ve 59 kişilik ekiple ilçedeki sel ve su baskınlarına müdahale edildiği, vatandaşların olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği bildirildi.