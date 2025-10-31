Siirt'te silahlı saldırı: Bir kişi amcasını ve yengesini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcası ve yengesini silahla vurup öldürürken, annesi ile diğer amcası ve yengesini de yaraladı.

MedyaSiirt'in aktardığına göre; Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Çıkan kavgada O.A., yanındaki tabancayla ailesine ateş etti. Saldırıda O.A.'nın amcası Ö.A. ve yengesi M.A. olay yerinde hayatını kaybederken, annesi M.A. ağır yaralandı.

Diğer amca F.A. ve yengesi N.A. ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli O.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.