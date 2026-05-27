Siirt'te sokakta cansız beden bulundu

Siirt'in Merkez Karakol Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi Gap Taksi mevkisinde Özgür B. isimli kişinin cansız bedeni bulundu. İncelemeler sonucunda Özgür B'nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

  • 27.05.2026 14:09
Kaynak: AA
Siirt'te bir kişi bıçaklanmış halde sokakta ölü bulundu.

Merkez Karakol Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi Gap Taksi mevkisinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, bıçaklanan Özgür B'nin (42) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Özgür B'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Katil zanlısı veya zanlılarının yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

