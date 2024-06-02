Siirt'te su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti
Kaynak: AA
SİİRT (AA) - Siirt'te evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, H.Ü. (38) Ulus Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde asma yaprağı topladığı sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu H.Ü, kuyudan çıkarıldı.
H.Ü, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.