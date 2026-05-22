Siirt'te temizlik yaparken 5’inci kattan 'düşen' kadın öldü

Siirt'te oturduğu apartmanın 5’inci katındaki dairede cam silmek için çıktığı pencereden 'düşen' Nesrin Uğurel (43), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle 1520 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.

Nesrin Uğurel, 5’inci kattaki evinde, bayram temizliği yaparken pencere camını sildiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Uğurel’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nesrin Uğurel’in cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.