Ajans Haberleri
  • 03.10.2025 14:05
  • Giriş: 03.10.2025 14:05
  • Güncelleme: 03.10.2025 14:06
Kaynak: DHA
Siirt'te TIR'ın devrildiği kaza araç kamerasında

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)-SİİRT'te virajı alamayan şoförün kullandığı TIR, devrildi. Kaza, karşı yönden gelen aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Siirt-Şirvan kara yolunda meydana geldi. Virajı alamayan şoförün kullandığı 81 ES 865 plakalı TIR, devrildi. Kazada yaralanan olmazken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza, karşı yönden gelen aracın kamerasına yansırken; TIR'da hasar oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

