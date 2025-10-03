Siirt'te TIR'ın devrildiği kaza araç kamerasında
Kaynak: DHA
SİİRT'te virajı alamayan şoförün kullandığı TIR, devrildi. Kaza, karşı yönden gelen aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Siirt-Şirvan kara yolunda meydana geldi. Virajı alamayan şoförün kullandığı 81 ES 865 plakalı TIR, devrildi. Kazada yaralanan olmazken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza, karşı yönden gelen aracın kamerasına yansırken; TIR'da hasar oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)