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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 10.07.2024 13:50
  • Giriş: 10.07.2024 13:50
  • Güncelleme: 10.07.2024 13:50
Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirecekleri bilgisi alınan R.Y, Ö.A.E. ve A.D'nin bulunduğu otobüsü şehirlerarası otobüs terminalinde durdurdu.

Ekipler, otobüste yaptığı aramada 497 uyuşturucu nitelikte hap ve 546 sentetik hap ele geçirdi. Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Y. ve A.D. tutuklandı, Ö.A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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