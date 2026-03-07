Giriş / Abone Ol
Siirt'te yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

Yurt
  • 07.03.2026 20:07
  • Giriş: 07.03.2026 20:07
  • Güncelleme: 07.03.2026 20:09
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çırpılı köyü mevkisinde icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti sırasında yaralı ve bitkin halde kulaklı orman baykuşu bulundu.

Koruma altına alınan baykuş, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kulaklı orman baykuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak.

