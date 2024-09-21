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Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu 64 keçi öldü

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı köyünde Mehmet Şirin Polat'a ait hayvanların bulunduğu alana yıldırım isabet etti. Olayda 64 keçi öldü.

Güncel
  • 21.09.2024 17:21
  • Giriş: 21.09.2024 17:21
  • Güncelleme: 21.09.2024 17:21
Kaynak: AA
Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu 64 keçi öldü
Fotoğraf: AA

Siirt'in Eruh ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 64 küçükbaş hayvan öldü oldu.

İlçeye bağlı Kuşdalı köyü yakınlarındaki tepelikte Mehmet Şirin Polat'a ait hayvanların bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

Polat'a ait 64 keçi öldü.

Yıldırım isabet eden alana uzak olduğu için yara almadan kurtulan Polat, daha sonra durumu yetkililere bildirdi.

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