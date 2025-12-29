Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 29.12.2025 13:27
  • Giriş: 29.12.2025 13:27
  • Güncelleme: 29.12.2025 13:27
Kaynak: DHA
Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı

Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)-SİİRT'in Baykan ilçesinde kar yağışının etkili olduğu bölgede devrilen yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Baykan ilçesine bağlı İkizler köyü mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol