Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı
Kaynak: DHA
Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)-SİİRT'in Baykan ilçesinde kar yağışının etkili olduğu bölgede devrilen yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Baykan ilçesine bağlı İkizler köyü mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
